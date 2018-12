Onderbroeken, sokken en warme truien: studenten van Audumla halen kleding op voor daklozen

EINDHOVEN - De kou en komende kerst maken soms het beste los in een mens. In ieder geval bij een groep studenten in Eindhoven. Zij zamelen sinds 6 december kleding in voor dakloze stadsgenoten. "We hebben al tien volle vuilniszakken naar het Leger des Heils gebracht."

Het beeld van de student die lang uitslaapt, zich nog een keer omdraait en vervolgens het college mist, heeft enige bijstelling nodig. In het huis van studentendispuut Audumla aan de Nassaustraat heerst een ijzeren discipline. 's Ochtends om kwart voor acht gaat de wekker en zet iemand koffie. Een kwartier later wordt reveille geblazen en schuiven alle elf huisgenoten aan de keukentafel.

Tot half november staat bovendien de verwarming uit. Dat is niet alleen beter voor het milieu maar ook goed voor de doorgaans dunne studentenportemonnee. Het was op een van de eerste koude ochtenden dat het ontbijtgesprek ging over de dakloze medemens. Als de studenten, eenmaal uit hun warme bedje, het al koud hadden in de keuken, hoe zouden daklozen dan het lage kwik doorstaan?

Inzamelen

"Het bracht ons tot het besef dat we graag wilden helpen", zegt Justus Mirck. Volgens de Fontysstudent Bedrijfskunde moest hij aanvankelijk het idee er wel 'in beuken' bij zijn dispuutgenoten. Maar toen eenmaal iedereen om was, ging het volle bak vooruit.

"We hebben al tien vuilniszakken met kleding naar het Leger des Heils gebracht. We daar ook samen een kerstboom opgezet zodat ook daklozen dat kerstgevoel kunnen beleven", zegt Justus. Van een vreemde heeft hij die medemenselijkheid niet. "Mijn moeder zamelde al in voor de voedselbank toen ik een manneke van acht was, dus."

Onderbroeken

Volgens de actievoerende studenten gaat het niet alleen om dikke wintertruien. "We hebben gemerkt dat daklozen ook heel goed onderbroeken en sokken kunnen gebruiken. Ja, dat levert soms wel gefronste wenkbrauwen op als we aan de deur komen vragen om onderbroeken. Maar als we uitleggen waarom, dan neemt vrijwel iedereen de moeite om even op zolder te zoeken."

De eerstejaars studenten willen tot nieuwjaar doorgaan met hun actie. Ze beseffen dat ze met elf man geen bergen kunnen verzetten. Daarom roepen ze alle inwoners van Eindhoven op om mee te helpen. Justus: "We kunnen natuurlijk niet langs alle deuren in de stad gaan. Het liefste zien we dat onze actie ook andere mensen inspireert om kleding naar het Leger des Heils te brengen."