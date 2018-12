Politie geeft beelden vrij van overvaller Geldrop

GELDROP - De politie heeft beelden vrijgegeven van de man die maandag de Albert Heijn aan de Eindhovenseweg in Geldrop overviel.

De dader kwam rond acht uur 's avonds met een bivakmuts de winkel binnen en ging er met een onbekend geldbedrag vandoor. Niemand raakte gewond.

Het is de zoveelste overval die in het zuidoosten van de provincie wordt gepleegd. Sinds de ingang van de wintertijd zijn er 32 overvallen gepleegd in Brabant. Vorige week werd in Geldrop nog snackbar de Hulst overvallen.

