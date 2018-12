Samuel en Rouhif versieren kerstbomen voor ouderen: 'Dit is mijn eerste keer, wij vieren geen kerst'

BREDA - December is niet alleen een donkere maand. Het is ook een maand waarin we vaak extra stilstaan bij onze medemens. Een aantal ondernemers uit Breda trommelde middelbare scholieren op om 75 kerstbomen naar zorgcentra in de stad te brengen. En die meteen ook te versieren.

Bij zorgcentrum Molenstaete, waar dementerende ouderen wonen, gebeurt dat door kinderen die nog niet zo lang in Nederland zijn. Kerstballen, een slinger, lichtjes en een piek. De kerstboom is helemaal compleet. De ouderen zitten te genieten als de vier kinderen de boom optuigen.

'Dan hoef ik het zelf niet te doen'

De kinderen die zo hard aan het werk zijn, zijn voornamelijk kinderen van statushouders. Mensen die zijn gevlucht uit onder andere Syrië en Eritrea. Voor de ouderen is de komst van de kinderen reuzegezellig want 'zo vaak krijg je zoiets niet, dus dit is hartstikke leuk', zegt bewoonster Toos van Gils. Mevrouw Van Zundert komt met haar rollator aanschuifelen om het eens van dichtbij te bekijken. "Hartstikke mooi", zegt ze. "Dan hoef ik het ook niet zelf te doen."

Ook de kinderen vinden het wel gezellig. "Ik vind het leuk om met ouderen te werken", zegt Jowana. "Ik word later zelf ook oud", lacht Samuel.

Het bij elkaar brengen van de ouderen en jongeren is een idee van de organisatie Betrokken Ondernemers Breda. De bomen en kerstballen zijn gesponsord en betaald uit een speciaal potje van de organisatie. "We willen ieder jaar iets goeds doen voor de maatschappij", zegt Rombout Kerremans. "En er zijn veel eenzame ouderen. Vandaar dat we dus vandaag de kerstbomen bij ze aan het uitdelen zijn."

Eerste keer kerst

Hoewel het versieren van de boom met toewijding gebeurd, is het wel een lastige onderneming. Voor de kinderen is het namelijk de allereerste kerstboom die ze versieren. "Wij vieren nooit kerst", zegt Samuel, "dit is de eerste keer. Ik vind het wel gezellig".

Hoewel aan de ene kant van de boom veel meer ballen hangen dan aan de andere kant, zijn Samuel en Rouhif toch blij met het resultaat. "Er zijn wel mensen die mooiere bomen maken, maar voor een eerste keer is het misschien niet verkeerd."