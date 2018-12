Fluitconcert voor Willem II na wanprestatie tegen ADO: vierde thuisnederlaag op rij

Willem II'er Fran Sol in duel met Tom Beugelsdijk. (Foto: VI Images)

TILBURG - Het Eredivisiejaar 2018 gaat als een nachtkaars uit voor Willem II. De Tilburgers stelden opnieuw hevig teleur en leden vrijdagavond tegen ADO Den Haag (0-3) hun vierde thuisnederlaag op rij in de Eredivisie.

De thuisploeg kwam al na negen minuten op achterstand door een doelpunt van voormalig Willem II'er Erik Falkenburg. In een rommelig duel zette Willem II in het laatste kwartier voor rust nog wel aan, maar echt grote kansen bleven spaarzaam. Fran Sol had nog de beste mogelijkheid, maar de Spaanse clubtopscorer schoot van dichtbij naast.

Pak slaag

In de tweede helft tilde ADO de score via twee treffers van Lex Immers naar 0-3, zonder daarbij tot verheffend voetbal te komen. Vorige week kreeg Willem II ook al een geweldig pak slaag tegen SC Heerenveen (1-5) en daarvóór waren FC Utrecht (0-1) en Vitesse (1-3) ook al in Tilburg te sterk voor de Tricolores.

Willem II bezet na zestien speelronden de dertiende plaats, met zestien punten. ADO klimt door de zege naar de tiende plaats en voert dus het rechterrijtje aan.









Lees hier de live-updates terug:



90. Afgelopen! Willem II lijdt zijn vierde nederlaag op rij.

83. Tweede wissel bij Willem II: Vurnon Anita maakt plaats voor Atakan Akkaynak.

81. De eerste supporters van Willem II verlaten het stadion al. De ploeg sluit 2018 op deze manier in mineur af: met vier thuisnederlagen op rij

80. De 0-3 viel op het moment dat Willem II steeds meer de aanval zocht en ADO het wel best leek te vinden.

78. Eerste wissel bij Willem II: Özbiliz verlaat het veld voor Kristófer Kristinsson.

77. ADO Den Haag komt op 0-3: het is opnieuw Lex Immers die scoort: hij kopt in vrijstaande positie diagonaal raak.

77. DOELPUNT ADO!

65. Aras Özbiliz krijgt een kans om te schieten, maar zijn inzet is te zwak om doelman Robert Zwinkels te verrassen.

63. Een elleboogstoot van Sol op Beugelsdijk blijft onbestraft. Onbesuisde actie van de Spaanse spits van Willem II.

61. Lex Immers zet ADO Den Haag op 0-2 met een schot vanaf de rand van de zestien.

61. DOELPUNT ADO!

57. Goede actie Donis Avdijaj. Na een actie gaat hij zijn tegenstander niet voorbij, maar geeft hij de bal voor. Fran Sol probeert de bal binnen te tikken, maar zijn inzet vliegt hoog over.

54. Willem II is meteen na rust nadrukkelijk op zoek gegaan naar de gelijkmaker. Met voorzetten is de thuisploeg dreigend, maar het is nog wachten op de eerste echte grote kans.

46. Meteen een kansje voor de thuisploeg! Goed keeperswerk van Zwinkels voorkomt dat Sol bij de bal kan komen voor een schot.

46. De bal rolt weer in Tilburg.





45. Rust in Tilburg. Willem II heeft nog 45 minuten om de vierde thuisnederlaag op rij in de Eredivisie te voorkomen.

42. Tweede gele kaart voor ADO: Aaron Meijers krijgt hem na een overtreding op Lewis.

39. Daar was dan wel een kans voor Willem II, maar Sol kan de bal van dichtbij niet over de lijn werken. Willem II voert de druk wat op.

37. Bijzonder rommelige wedstrijd, met veel oponthoud vanwege te veel overtredingen. Spel ligt vaak stil, kansen zijn schaars.

31. Een minuut later is dat protest nog luider als Becker een overtreding maakt op Palacios en Timon Wellenreuther geel krijgt voor protesteren. Met voetbal heeft het allemaal weinig te maken.

30. Scheidsrechter Jochem Kamphuis is lang in gesprek met Diego Palacios en Sheraldo Becker na een opstootje. Het duurt vervolgens lang voor ADO de vrije trap neemt. Tot onvrede van het publiek. Een flink fluitconcert volgt.

23. Oef... daar ontsnapt Willem II aan de 0-2. Abdenasser El Khayati schiet geheel vrijstaand over. Dat zag er dreigend uit.

21. Kansje voor Crowley, die hoog over schiet. Daarna brengt Zwinkels redding op een inzet van Fran Sol.









20. Met de 0-1 op het scorebord moet Willem II op jacht naar een goal. Gesteund door het thuispubliek doet de ploeg van Adrie Koster dat ook, maar echt gevaarlijk is het nog niet geweest.









18. ADO-verdediger Tom Beugelsdijk werkt Crowley tegen de grond werkt en krijgt een gele kaart. Het is zijn achtste (!) gele prent van dit seizoen.





11. Opvallend is dat Daniel Crowley vanaf de linkervleugel speelt, Donis Avdijaj vanaf rechts en Aras Özbiliz achter spits Fran Sol.

9. De bezoekers komen op voorsprong door Erik Falkenburg. Hij krult de bal met rechts knap langs Willem II-doelman Timon Wellenreuther.

9. DOELPUNT ADO!

7. Het is een rommelig begin in Tilburg, waar beide ploegen de wil hebben om naar voren te spelen maar ze vooral ook slordig zijn.

4. Een voorzet van Fernando Lewis mist scherpte en belandt in de handen ADO-doelman Robert Zwinkels.

1. De bal rolt in Tilburg!





VOORAF: opstellingen en statistieken

Op 4 november 2017 stond Jordens Peters voor het laatst in de basis bij een wedstrijd in de Eredivisie. Tegen ADO Den Haag vervangt hij de geschorste Freek Heerkens.





















VOORAF: Statistieken

• ADO Den Haag is de laatste tegenstander van Willem II in dit kalenderjaar.

Willem II verloor zijn laatste drie thuiswedstrijden in de Eredivisie, tegen achtereenvolgens FC Utrecht (0-1), Vitesse (1-3) en SC Heerenveen (1-5).

• Inclusief de slotfase van het vorige seizoen won Willem II maar één van zijn laatste negen thuiswedstrijden in competitieverband (G3 V5).

• Willem II verloor tussen 14 mei 2017 en 23 september 2017 voor het laatst vier thuisduels op rij.

• Willem II won op 10 mei 2015 voor het laatst thuis van ADO Den Haag (1-0). Daarna volgden drie nederlagen op rij (0-2, 1-2 en 1-2).

• De totaalbalans slaat door in Tilburgs voordeel: de ploeg won twaalf van de 26 thuisduels met ADO, tegen negen gelijke spelen en vijf nederlagen.