FC Den Bosch koploper af na doelpuntloze topper tegen Go Ahead Eagles

EINDHOVEN - FC Den Bosch is de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie kwijt. De ploeg van trainer Wil Boessen hield concurrent Go Ahead Eagles in Deventer weliswaar met tien man op 0-0, maar zag Sparta Rotterdam langszij komen.

Go Ahead Eagles - FC Den Bosch 0-0

FC Den Bosch hield aan een moeilijk duel in De Adelaarshorst een zwaarbevochten punt over. De Bosschenaren, vóór het begin van deze speelronde koploper in de Keuken Kampioen Divisie, speelden vanaf de 57ste minuut met tien man na een rode kaart voor Danny Holla (twee keer geel).

De beste kansen in deze topper waren voor de Eagles, maar FC Den Bosch-doelman Wouter van der Steen bleek telkens een sta-in-de-weg voor de Deventenaren. Door het gelijkspel verliezen de Bosschenaren de leiding in de Keuken Kampioen Divisie. Sparta Rotterdam, dat op eigen veld met 5-0 won van Jong AZ, is de nieuwe koploper.

FC Eindhoven - RKC Waalwijk 1-3

RKC Waalwijk boekte in de Brabantse derby met FC Eindhoven zijn tweede zege op rij en de vierde in de laatste vijf wedstrijden. De thuisploeg kwam vlak voor rust nog wel op voorsprong door een benutte strafschop van Branco van den Boomen, maar een paar minuten later stond het alweer gelijk via Darren Maatsen.

Na rust bezorgde diezelfde Maatsen en Emil Hansson de Waalwijkers de derde uitoverwinning van het seizoen. Die kwamen opmerkelijk genoeg allemaal tot stand op Brabantse bodem (eerder 2-3 bij FC Den Bosch en 0-2 bij Helmond Sport).

Scoreverloop:

41. Branco van den Boomen (pen.) 1-0

45. Darren Maatsen 1-1

65. Darren Maatsen 1-2

82. Emil Hansson 1-3



TOP Oss - Helmond Sport 1-1

Na vier zeges op rij in november bleef TOP Oss tegen Helmond Sport voor de derde keer op rij zonder overwinning in de Keuken Kampioen Divisie. In een bar slechte wedstrijd leek de thuisploeg op weg naar de winst, maar een doelpunt van Nick de Louw in de slotminuten bezorgden de Helmonders alsnog een punt.

Helmond Sport bleef wel voor de veertiende (!) keer op rij zonder winst in een uitwedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie.



Scoreverloop:

62. Koen van der Biezen 1-0

89. Nick de Louw 1-1



Telstar - Jong PSV 2-4

Jong PSV klom door de doelpuntrijke zege in Velzen naar de zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Dennis Haar leek een 0-2 voorsprong te verspelen, maar sloeg in de slotfase alsnog toe met twee goals. Daardoor was de vierde zege in de laatste zes speelronden een feit.



Scoreverloop:

9. Matthias Verreth 0-1

22. Jordan Teze 0-2

34. Senne Lynen 1-2

57. Terrell Ondaan (pen.) 2-2

88. Marlon Frey 2-3

90. Ramon-Pascal Lundqvist 2-4



VOORAF: opstellingen