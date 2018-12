Deel dit artikel:













Volg hier de tussenstanden bij de Brabants getinte duels in de Keuken Kampioen Divisie

EINDHOVEN - Vrijdagavond staat de voorlaatste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie op het menu. Zes Brabantse clubs komen in actie, met Go Ahead Eagles-FC Den Bosch als heuse kraker. Volg hier de tussenstanden.

Geschreven door Ramon Min

Tussenstanden: FC Eindhoven - RKC Waalwijk 1-1

41. Branco van den Boomen (pen.) 1-0

45. Darren Maatsen 1-1 Go Ahead Eagles - FC Den Bosch 0-0 TOP Oss - Helmond Sport 0-0 Telstar - Jong PSV 1-2

9. Matthias Verreth 0-1

22. Jordan Teze 0-2

34. Senne Lynen 1-2



VOORAF: opstellingen