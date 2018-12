TOP Oss staat tot laatste minuut voor op Helmond Sport 'Dit is erg zuur'

OSS - Iedere voetballer kent het gevoel; de wedstrijd loopt voor geen meter maar je neemt genoegen met dat ene doelpunt. Om vervolgens in de laatste minuut alsnog een tegendoelpunt te krijgen. Je stapt zónder zege en mét enorme kater van het veld. Precies dat gevoel had TOP Oss trainer Klaas Wels vrijdagavond na de wedstrijd tegen Helmond Sport.

"Teleurstellend", dat is hoe trainer Wels de wedstrijd samenvat. Tot een minuut voor tijd dacht hij dat zijn club met drie punten het veld af zou stappen. "Dan is het balen als dat niet lukt en dan is dit niet het resultaat waar je op gehoopt had toen we 1-0 voor kwamen te staan".



Busje komt zo, busje komt zo

Wie vrijdagavond naar het spel van Helmond Sport kijkt, ziet dat de ploeg duidelijk op de verdediging inzet. Alsof er een bus voor de goal geparkeerd is. Een extra lange. Je weet wel, zo eentje met een draaischijf in het midden. "Maar dat mag", reageert trainer Wels. "Ik weet dat wij vorige week tegen Jong Ajax ook een busje hebben geparkeerd.Dat is iedere ploeg zijn goed recht. Dan moet de tegenstander maar in staat zijn om er doorheen te voetballen".



Kansen

En dat proberen de Ossenaren echt wel, want er zijn kansjes. In de twintigste minuut bijvoorbeeld. Dogan krijgt vlakbij de goal van Helmond Sport de bal op zijn voeten vlak. Met z'n linkervoet probeert hij de bal erin te prikken maar dat mislukt.

Of in de 38ste minuut. Een vrije trap voor TOP Oss net buiten het zestienmetergebied. Maar die bal veroorzaakt niet meer dan een afdruk in het gezicht van de speler van Helmond die in de muur staat. Want daar is waar de bal eindigt.

De trainer van de Ossenaren wil dan ook niet alleen maar negatief terugkijken op de avond. "Ik weet dat ik hier veel commentaar op ga krijgen maar we hebben zeventig minuten lang onder de druk uit kunnen spelen op de helft van de tegenstander", vertelt hij. "Ik denk dat je het als een groot compliment kunt beschouwen dat ploegen naar TOP Oss komen en zich aanpassen."





Van der Biezen scoort

Uiteindelijk is het in de 62ste minuut wél raak. Koen van der Biezen opent de score. Een hoekschop van Bryan Smeets weet hij hard te raken. Voor de aanvaller was het een extra mooi doelpunt. Hij zat de afgelopen weken op de bank. "Lekker dat ik weer heb gespeeld en dan ook scoor. Natuurlijk ben ik er blij mee als ik dat niet zou zijn dan zou dat nergens op slaan." Toch verliest het doelpunt door het gelijkspel wel een beetje zijn glans geeft Van der Biezen toe. "Ja die 1-1 is erg zuur".