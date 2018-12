'Vermist' meisje (6) verstopte zich (te goed) in huis van haar opa en oma

SON EN BREUGEL - Een meisje van zes jaar uit Son en Breugel heeft haar opa en oma vrijdagavond een spannend uurtje bezorgd. Ze konden haar thuis niet vinden en dachten dat ze was weggelopen.

Het meisje had onenigheid gehad met haar opa en oma en zich daarom verstopt in huis. Maar dat had ze zo goed gedaan, dat ze onvindbaar was. De opa en oma schakelden vervolgens de politie in. Via een Burgernetmelding werd aandacht gevraagd voor de 'vermissing' van het meisje.

Het bleek echter niet om een vermissing te gaan. Of het meisje uit zichzelf tevoorschijn is gekomen of dat haar opa en oma haar hebben gevonden, blijft in het midden. In ieder geval is het gelukkig goed afgelopen.