Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto op z’n kop in akker, bestuurder komt er zonder kleerscheuren vanaf Foto: FPMB

HEUSDEN - Een auto is zaterdagochtend van de weg geraakt en via een sloot op z’n kop in een akker terechtgekomen. Dat gebeurde op de Polderweg in Heusden. De bestuurder kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

Geschreven door Corné Verschuren

Het ambulancepersoneel heeft de man nog nagekeken, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Waardoor de bestuurder van de weg is geraakt is niet duidelijk. De politie onderzoekt of gladheid een rol heeft gespeeld bij het ongeluk.