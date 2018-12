Deel dit artikel:













Jongen (17) liegt over beroving en krijgt zelf straf (Foto: ANP)

SPRANG-CAPELLE - Een 17-jarige jongen uit Kaatsheuvel krijgt zelf waarschijnlijk een straf, nadat hij had gelogen dat hij was overvallen. De jongen vertelde de politie dat hij vrijdagnacht door vier mannen was bedreigd en beroofd op het Oosteind in Sprang-Capelle. En dat de vier daders ervandoor gingen met zijn telefoon en fiets.

Geschreven door Peter de Bekker

Het slachtoffer had verklaard dat hij twee van de vier mannen had zien staan bij een fietstunnel toen hij rond kwart voor drie van Waalwijk naar Kaatsheuvel fietste. Omdat hij dit niet vertrouwde, besloot hij om te keren. Maar toen bleek dat daar ook twee mannen stonden. Opvallend smal postuur

De jongen werd ingesloten en bedreigd met een scherp voorwerp, verklaarde hij. Met onder meer zijn fiets en een telefoon gingen de daders ervandoor. Volgens de jongen waren de daders zo'n 17 of 18 jaar oud, getint met opgeschoren haar. De politie bekijkt in overleg met het Openbaar Ministerie of en welke straf de jongen krijgt. Waarom de jongen loog over de overval, is niet bekendgemaakt.