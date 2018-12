Reactor 4 van Doel draait vanaf zondag weer op vol vermogen

DOEL - Kernreactor 4 van het Belgische Doel is afgelopen donderdag weer op het stroomnet aangesloten. Dat gebeurde na toestemming van de toezichthouder voor de Belgische kerncentrales FANC. De stroomproductie van de centrale draait zondag weer op vol vermogen.

Doel 4 werd in augustus stilgelegd. Het beton in het plafond van de bunker van de reactor voldeed niet meer aan de eisen. Dat probleem is inmiddels verholpen en de centrale kan volgens de toezichthouder weer veilig draaien. De kerncentrales in Doel liggen dicht bij de grens met Nederland.

De Belgische kerncentrale kampt geregeld met problemen waardoor het soms noodzakelijk is een of meerdere reactoren buiten bedrijf te stellen. Milieuactivisten en verontruste burgers in Nederland en België eisen al jaren sluiting van de centrales.