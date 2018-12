'Kromo' mag zondag wereldtitel vrije slag verdedigen, maar moet verjaardag van 'moeke' missen

EINDHOVEN - Het Wilhelmus gaat haar nooit vervelen, zei ze eerder deze week al. Grote kans dat ze het volkslied zondag weer hoort, want zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft zich gekwalificeerd voor de finale van de 50 meter vrije slag bij de wereldkampioenschappen kortebaan in Hangzhou.

De Eindhovense zwom de snelste tijd in de halve eindstrijd (23,50). Femke Heemskerk lijkt met de tweede tijd (23,75) haar grootste uitdager. Kromowidjojo verdedigt op het kortste nummer de wereldtitel die ze twee jaar geleden in Windsor pakte.

Voorafgaand aan de wedstrijd liet de zwemster via social media weten dat je voor topsport veel moet opofferen. Haar moeder is jarig, maar ze kan er niet bijzijn. "Sinds 2005 slechts een keer of 2, 3 in Nederland geweest tijdens moeke’s verjaardag. Helaas geen medaille op d’r verjaardag, want geen finale vandaag,"

Haar 'moeke' zal echter trots op haar zijn. 'Kromo' is in topvorm. Ze won vrijdag goud op de 50 vlinder, een dag eerder was ze al de beste op de 100 vrij.