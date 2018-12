Deel dit artikel:













Vreugde en verdriet voor Boxtelaar Glenn Schuurman, Nederland toch naar finale Glenn Schuurman (tweede rechts) heeft net gescoord. Foto: ANP

BOXTEL - Het was een wedstrijd met twee gezichten voor Glenn Schuurman uit Boxtel. In het begin van de hockeywedstrijd tegen Australië maakte hij na tien minuten al de 1-0, reden voor vreugde in het veld. 27 seconden voor tijd, ging hij echter in de fout waardoor hij met een eigen goal voor verlenging zorgde. In een thriller (shoot-outs) ging Nederland echter toch naar de finale van het WK hockey.

Geschreven door Malini Witlox

Samen met Mink van der Weerden uit Someren stond Schuurman in de basis bij het duel in India. Bij rust stond Nederland met 2-0 voor en leek de ploeg al in de finale te staan, maar Australië gaf niet op. Het werd 2-1 en met vijf minuten voor tijd ging Australië zonder keeper en met een extra veldspeler alles of niets spelen. Nederland leek het offensief te overleven, maar 27 seconden voor tijd probeerde Schuurman verdedigend voor de goal de bal te onderscheppen, waarbij hij die juist van richting veranderde en zijn eigen goalie passeerde. In de spannende shoot-outs, waarbij de Brabanders niet in actie kwamen, won Nederland uiteindelijk toch.