Wie stopt Mathieu van der Poel, Brabander weer onaantastbaar in Antwerpen Mathieu van der Poel in Antwerpen. Foto: DVV Trofee.

ANTWERPEN - Mathieu van der Poel heeft net als in 2014, 2016 en 2017 de Scheldecross op zijn naam geschreven. Van der Poel was weer een klasse apart en hield de Belgen Toon Aerts en Wout van Aert ruim een minuut achter zich. Het was zijn veertiende zege van het seizoen.

Geschreven door Malini Witlox

De spanning was ver te zoeken en al na een kwartier zocht Van der Poel de aanval. Hij breidde zijn voorsprong uit en zorgde ervoor dat sommige Belgische toeschouwers al voortijdig huiswaarts keerden. De Scheldecross was de vierde wedstrijd in de strijd om de DVV-trofee. Van der Poel won ook de tweede en derde wedstrijd in Niel en Hamme. De eerste in Oudenaarde werd gewonnen door Aerts.