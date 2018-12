Doelpuntloos gelijkspel bij Zwolle tegen NAC

ZWOLLE - NAC- Zwolle is in een 0-0 gelijkspel geëindigd. De clubs waren aan elkaar gewaagd en er waren over en weer kansen, maar tot goals leidde dat niet. NAC dat drie punten achterstond op Zwolle, heeft cijfermatig niets aan het duel. Spits te Vrede kreeg een paar goede kopkansen, maar hij kreeg de bal er maar niet in. Dat gold ook voor Zwolle, dat in fases van de wedstrijd gevaarlijker was dan NAC.

In de slotfase kreeg NAC de beste kansen. Mitchell te Vrede schoot een kwartier voor tijd met een volley over en Mikhail Rosheuvel gleed in kansrijke positie uit en een paar minuten later schoot ook hij over.

Voor NAC is het pas het tweede punt in een uitwedstrijd. Anderhalve maand geleden nam het een punt mee bij ADO Den Haag (1-1).

Omroep Brabant hield het duel live bij. Lees het hieronder nog eens terug.

90' Het duel eindigt zonder goals. Eindstand: 0-0. Hier schiet NAC niets mee op. De ploeg is nu wel in punten De Graafschap voorbij. NAC stond al een treetje hoger op de ranglijst, maar alleen op doelsaldo. De Graafschap heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

88' Tweede wissel bij NAC. Mühren vervangt Rosheuvel.

86' De grootste kans in de tweede helft komt op naam van Mikhail Rosheuvel. NAC komt er goed uit en Rosheuvel krijgt de bal aangespeeld, trekt naar binnen en schiet enigszins wild over. 0-0 nog altijd in Zwolle.

81' NAC gaat wisselen. Korte wordt vervangen door Fernandes.

75' Nu is het NAC-linksback Greg Leigh die vanaf de zijkant goed doorkomt en goed voor geeft op Mitchell Te Vrede. De spits van NAC neemt het leer in een keer op de pantoffel, maar zijn schot gaat over.

73' Schietkans voor PEC-aanvaller Vito van Crooij. De jonge aanvaller komt over rechts gevaarlijk in het zestienmetergebied tot een schot, maar dat gaat net voorlangs. PEC is gevaarlijker in deze fase van de wedstrijd.

70' Gemor in Zwolle als PEC een grote kans om zeep helpt. NAC kreeg net via Te Vrede een kansje, maar de spits heeft tot nu toe het vizier niet op scherp staan.

67' Er gebeurt op dit moment weinig in Zwolle. Geen kansen aan beide kanten.

48' Te Vrede krijgt geel voor een niet al te slimme actie.De scheidsrechter heeft al gefloten voor zijn overtreding en dan geeft hij zijn tegenstander Flemming nog even een duwtje.

46' PEC Zwolle komt fel uit de kleedkamer. Van Duinen breekt door, maar via een NAC-been gaat de bal in het zijnet.

46' De bal rolt weer. Het is ijskoud in Zwolle, de meeste spelers zijn met handschoenen en lange mouwen gewapend tegen de kou. Er zijn geen wissels.

45' Rust. Het is 0-0, maar kansen zijn er over en weer genoeg.

44' Een uitstekende kans voor Ehizibue, hij schiet net naast. Er komt een minuut speeltijd bij.

43' PEC is nu de betere op het veld, NAC komt een paar keer goed weg. Van Polen is bijna doorgebroken dus houdt Verschueren hem vast, hij krijgt geel.

38' Korte schiet de bal binnen na een corner, maar er was al afgefloten na een overtreding op Boer. De supporters van NAC juichen dus ten onrechte.

34' Zwolle wordt langzaam beter, het tempo gaat omhoog en het spel golft op en neer.

32' De bal gaat er bijna in aan de andere kant. Flemming en Van Crooij krijgen de bal er bijna in. Van Leer weet het schot te keren. Een uitstekende redding.

28' Rosheuvel schiet van afstand, de bal gaat over maar is aangeraakt. Corner dus.

26' Namli wil een penalty na een duel met Karol Mets. Het is een licht duwtje, maat Namli laat zich wel heel makkelijk vallen. Van Boekel laat doorspelen.

20' Gele kaart voor Bram van Polen van Zwolle na een onnodige overtreding op Verschueren.

19' Weer een goede kans voor Te Vrede, hij kopt maar Boer heeft de bal. Het is wachten op een goal van NAC.









18' Corner voor NAC. Te Vrede kan koppen, maar de bal gaat net naast. De topscorer van NAC staat helemaal vrij. Zwolle heeft moeite met het spel van NAC.

8' Een uitstekende kans voor NAC. Rosheuvel bereikt Te Vrede maar de spits stuit op doelman Boer. De doelman van Zwolle krijgt dit duel de voorkeur boven goalie Mickey van der Hart, die zijn vaste plek onder de lat kwijt is.

4' Van Duinen kan de bal intikken, maar NAC wendt het gevaar af. Bij de corner die daarna volgt, is de bal voor doelman Benjamin van Leer.

1' De bal rolt.

VOORAF: opstellingen

NAC Breda moet rechtsback Fabian Sporkslede missen. Hij hield aan het duel tegen Vitesse een achillespeesblessure over en wordt geopereerd. Van Anholt is zijn vervanger.

Een last minute wijziging. Gianluca Nijholt viel uit bij de warming-up. El Allouchi vervangt hem.













VOORAF: Statistieken en feiten





• Zwolle is de eennalaatste tegenstander van Willem II in dit kalenderjaar.





-PEC ontving NAC twaalf keer en zes keer won de thuisploeg. De Brabanders wonnen drie keer.





• NAC is niet langer hekkensluiter, doordat de ploeg vorige week van Vitesse won.





-Als NAC wint van Zwolle hebben beide teams veertien punten. Zwolle heeft wel een beter doelsaldo.