PSV op 0-2 voorsprong tegen tien man van Heracles [LIVE] Daniel Schwaab maakt de 0-2. Foto: VI Images. Steven Bergwijn scoort in duel met doelman Blaswich. Foto: VI Images.

ALMELO - Voorafgaand aan het seizoen had niemand verwacht dat Heracles kort voor de winterstop vijfde zou staan. Toch is de kans dat PSV het moeilijk krijgt op het kunstgras in Almelo klein. Op een offday tegen Feyenoord na, zijn de Eindhovenaren onverslaanbaar. De club scoorde al 53 keer, Luuk de Jong zorgde voor een kwart van die treffers. De eerste tien minuten hadt PSV het lastig en Heracles kreeg twee goede kansen. Bij de eerste drie goede kansen voor PSV was het echter raak. het staat 0-2. Heracles moest kort voor rust met tien man verder na een rode kaart voor Drost.

Geschreven door Malini Witlox

46' De bal rolt weer. 45' Drost geeft na het bekijken van de beelden rood. Heracles moet met tien man verder. Het is meteen rust.

45' Dennis Higler gaat de VAR raadplegen voor een overtreding van Jesper Drost op Rosario. Drost heeft een gestrekt been, dat zou rood moeten zijn. 43' Kuwas verzuimt het vlak voor rust spannend te maken. Peterson geeft de bal precies op het goede moment. Kuwas schuift de bal echter net naast de goal, terwijl hij één op één met Zoet staat. Heracles staat na drie goede kansen op nul goals, PSV heeft drie kansen en scoort twee keer. Dat maakt in de eerste helft het verschil. 39' Gutiérrez heeft de 3-0 op zijn schoen. Lozano geeft goed voor, maar zijn landgenoot schiet naast. 32' 2-0 voor PSV. Schwaab tikt een verlengde goal binnen. PSV heeft twee kansen gehad, dat leidt tot twee goals. De ploeg is dodelijk effectief.

30' Een merkwaardig moment. Bergwijn moet even naar de zijkant, vanwege de afwijkende kleur van zijn sokken. Met blauwe tape wordt het probleem verholpen. 28' Een rush van Bergwijn over de helft van Heracles. Hij wil het zelf doen en dat is niet slim. Hij verlies de bal. 22' Heracles gaat tot nu toe hard in de duels. Duarte krijgt geel voor een overtreding op Angelino. 20' Weer een kans voor Heracles. Kuwas schiet Hendrix op. In de rebound schiet Peterson over. 19' Weer dreiging vanuit Heracles. Duarte kan schieten. De bal wordt geblokt door Angelino. De bal komt uit bij Osman, maar ook zijn schot gaat er niet in. PSV mag dan voorstaan, maar Heracles heeft tot nu de beste kansen. 11' Schitterende pass van Hendrikx. Bergwijn maakt het goed af. Met een geweldige sleepbeweging en slimme voetbeweging krijgt hij de bal langs doelman Blaswich. Het is de eerste kans van PSV en het staat meteen 1-0.



7' Opnieuw een goede kans voor Heracles. Peterson neemt de bal over van Schwaab die slecht aanneemt. Op snelheid snelt hij richting de goal en geeft voor. Er is echter niemand die de bal in kan tikken. 3' Zoet stompt de bal weg, maar die komt voor de voeten van Brandley Kuwas. Die kan schieten, maar de bal gaat net over. Een enorme kans voor Heracles, PSV kijkt bijna tegen een achterstand aan. 1' De bal rolt in Almelo. Luuk de Jong heeft tot nu toe 98 goals voor PSV gemaakt sinds hij voor de club speelt. Zal hij vandaag de 100e maken? VOORAF: opstellingen Daniel Schwaab staat zaterdag in het basisteam van PSV voor de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De Duitse verdediger ontbrak de vorige twee duels, tegen Excelsior en Internazionale, in de Eindhovense selectie wegens prive-omstandigheden. Trent Sainsbury moet door de terugkeer van Schwaab weer genoegen nemen met een plaats op de reservebank.





VOORAF: Statistieken en feiten

• Heracles Almelo is de eennalaatste tegenstander van PSV dit kalenderjaar. Volgende week wacht AZ. - De wedstrijd werd achttien keer eerder gespeeld. Heracles won slechts een keer, PSV nam de punten dertien keer mee. • Heracles doet het met een beperkt budget opmerkelijk goed. De club staat vijfde.