Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Reeks kerstconcerten OG3NE van start: ‘Het is geen typische kerstshow’ O'G3ne in de studio bij Omroep Brabant (Archieffoto)

FIJNAART - OG3NE geeft zaterdagavond het eerste kerstconcert in het Kurhaus in Scheveningen. De meiden uit Fijnaart staan in totaal tien keer op de planken in het ‘magisch mooie’ hotel. “Het is geen typische kerstshow. Wij doen dingen altijd een beetje anders.”

Geschreven door Linda Bak

De meiden van OG3NE hebben echt hun eigen draai gegeven aan het kerstconcert. “We zingen bijvoorbeeld ook kerstliedjes die minder bekend zijn", vertelt Amy. Uiteraard zingen de zussen ook grote kersthits en is er veel kerstversiering. Een liveband van negen man ondersteunt de zussen op het podium. In één keer goed

“We hebben er heel veel zin in, alles valt nu echt op zijn plek. Iedereen is er klaar voor”, zegt Shelley. The Voice-winnaressen zijn ook een beetje zenuwachtig. “We vinden het wel een beetje spannend. Bij zo’n eerste show ga je zien of alles lekker loopt of niet”, gaat Shelley verder. “We willen natuurlijk dat het in één keer goed staat”, vult Lisa aan. Met grote kerstbomen op de achtergrond vertellen de meiden hoe hun kerst eruit gaat zien. “Wij zijn al maanden kerst aan het vieren”, lachen ze. De komende weken moeten ze hard werken, maar dat vinden ze niet erg. “We zijn al met onze familie. Alleen vieren we dit jaar kerst met nog met veel meer mensen erbij”, zegt Shelley.