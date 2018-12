'Dit moet ik proberen van me af te zetten', Mikhail Rosheuvel baalt na gemiste kans in slotfase

NAC kreeg verschillende kansen in Zwolle. Te Vrede een paar keer, Verschueren een paar keer en dus Rosheuvel. “We hadden vandaag veel uitgespeelde aanvallen, maar uiteindelijk waren we niet scherp genoeg voor de goal.”

De Bredanaars pakten dus voor de tweede keer dit seizoen een punt buitenshuis, al hadden er ook zomaar drie kunnen zijn. Zoals gezegd miste Rosheuvel een grote kans in de slotfase van de wedstrijd. “Ik kap goed naar binnen, maar helaas schiet ik de bal niet binnen. Dat is wel tekenend voor ons vandaag.” De rappe aanvaller besefte niet dat hij veel tijd had. “Je doet wat er op dat moment in je opkomt. Maar waar het ligt dat we vandaag veel kansen missen? Pure pech, denk ik.”

Mitchell van der Gaag zag het doelpunt al vallen. “Je ziet hem goed naar binnen kappen, je denkt dat de goal dan toch gaat vallen. Maar het is in ieder geval goed dat we het geloof hebben gehad tot het einde. Dat geeft aan dat we het prima op orde hadden.”

Heerenveen-thuis

Nu volgt voor NAC dit kalenderjaar nog een wedstrijd in eigen huis tegen SC Heerenveen. “Ik hoop dan wel een goal te maken”, zegt Rosheuvel. “Dit is wel een wedstrijd om op voort te borduren. Nu kunnen we voor ons eigen publiek het jaar afsluiten en de drie punten in huis te houden.” Maar eerst rest nog een eindje terug in de bus naar Breda. “Ik probeer deze kans van me af te zetten. Muziekje op en er niet meer aan proberen te denken.”





