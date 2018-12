Rico Verhoeven verrast zieke Luca (8) als CliniClown: ‘Ik heb hem echt zien genieten’

EINDHOVEN - Kickbokser Rico Verhoeven kroop voor één dag in de huid een CliniClown en verraste zieke kinderen samen met andere BN’ers. Verhoeven bezocht Luca, wanneer hij voor een onderzoek naar het ziekenhuis moet. “Het was te gek om zo’n lach op zijn gezicht te zien.”

De BN'ers proeven in het televisieprogramma Zet 'm op van het vak als CliniClown om aandacht te vragen voor deze onmisbare clowns. Verhoeven, de wereldkampioen kickbokser uit Halsteren, is het grootste idool van Luca, die zelf ook kickbokst. De professionele kickbokser wordt omgetoverd in clown Rocky en bezoekt zijn grootste fan. Het duurt even voordat Luca hem herkent. De jongen moet wel meteen erg lachen om de maffe clowns. Pas wanneer Verhoeven, of eigenlijk Rocky, een persoonlijk gesprek met hem begint, gaat er een lampje branden.

Genieten

De twee gaan al snel aan een potje boksen, zo goed en zo kwaad als dat gaat in de wachtkamer van het ziekenhuis. Verhoeven vertelt over de bijzondere ontmoeting: “Op deze manier zag ik hem van heel dicht bij”, legt hij uit. “Ik zag dat hij eerst gespannen was en dat hij door de clowns even los kwam.” Verhoeven is ontroerd door het verhaal van Luca. “Hij werd echt zichzelf. Ik heb Luca echt zien genieten.”





Pleun Bierbooms

Ook de dertienjarige Iris ligt vaak in het ziekenhuis. Zij heeft voor de tweede keer leukemie en ondergaat chemotherapie. De tiener houdt heel veel van muziek en is fan van The Voice-winnares Pleun Bierbooms. Ook deze jonge zangeres doet mee aan het programma en laat zich volledig omtoveren tot CliniClown. Bierbooms vond het spannend om op te treden als CliniClown maar was heel blij om Iris te kunnen verrassen. “Iris herkende mij in het begin helemaal niet. Ze was helemaal gefocust op de clowns. Pas toen ik begon te zingen had ze het door”, vertelt de zangeres.

De twee maakten een selfie en stuurden die naar de vrienden van Iris. Beide lijken volledig te vergeten dat ze eigenlijk in een ziekenhuiskamer zijn. “CliniClowns brengen sfeer op een plek vol serieuze praat en veel volwassen mensen. Dan is het gewoon heel leuk om te zien dat er iemand binnenkomt die gek doet en zorgt voor een lach”, zegt Bierbooms.