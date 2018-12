Deel dit artikel:













Bierdouche voor Van Gerwen, darter krijgt bier in oog en komt emotioneel podium op Michael van Gerwen krijgt een bierdouche.

LONDEN - Een opvallend moment vlak voor de dartswedstrijd van Michael van Gerwen tegen Alan Tabern in de tweede ronde van het WK Darts in Londen. Terwijl de darter klaarstond voor zijn opkomst, kreeg hij een bierdouche over zich heen. Hij moest niet alleen van shirt wisselen, ook kwam er bier in zijn oog.

Geschreven door Malini Witlox

De darter ging daarna onder begeleiding van twee beveiligers terug naar zijn kleedkamer om een droog shirt aan te trekken, het zorgde voor een vertraagde opkomst, waarbij hij ook nog emotioneel en uit zijn doen leek. Met betraande ogen kwam hij op het podium. Eenmaal op het podium liet hij zien dat hij zich door niets uit zijn concentratie liet brengen. De eerste set won hij met 3-1 van zijn tegenstander. Op social media reageren dartsfans massaal verontwaardigd op de actie van de biergooier. "Het had zuur kunnen zijn, de beveiliging is waardeloos,"aldus de een. "Walgelijk," noemt een ander het.