Michael van Gerwen na bierdouche: 'Ik was helemaal over de zeik, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt'

LONDEN - "Ik was zo boos toen ik het podium opkwam. Ik zag het helemaal niet aankomen. Het is nergens voor nodig, maar als mensen een paar drankjes op hebben weten ze niet meer wat ze doen.” Vlak na de met 3-1 gewonnen wedstrijd was Michael van Gerwen nog altijd aangeslagen door een incident net voor de wedstrijd. De Brabander kreeg twee glazen bier over zich heen bij het WK darts in Londen.

“Ik weet niet of voor mij bedoeld was of voor de security. Ik hoorde van hen dat het richting hen werd gegooid, maar ik stond daartussen. Ik kreeg twee glazen bier in mijn nek. Ik was helemaal over de zeik, heb nog nooit zoiets meegemaakt.”

Nadat hij het eerste glas bier over zich heen kreeg, keek Van Gerwen naar rechts. Toen werd er nog meer bier gegooid. “Dat kwam in mijn oog. Alles plakte. Ik heb alles moeten wassen, mijn hoofd, mijn nek, mijn handen.”

Tijdens de wedstrijd wreef hij vaak van zijn handen langs zijn kleding. “Die waren heel ruw van het wassen, dat vind ik niet fijn. Ik voelde me helemaal niet lekker meer. Je moet toch weer je ritme pakken. Ik voelde me voor wedstrijd heel goed, maar mijn hele concentratie was weg. Ik denk dat er vandaag veel meer inzat dan ik heb kunnen laten zien.”

Het incident was volgens de darter niet te voorkomen. “Het is schandalig, maar voetbalspelers hebben dit misschien wekelijks als ze een corner nemen.”