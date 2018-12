PSV'er Nick Viergever verlangt naar de warmte in Qatar na vrieskou in Almelo

Nick Viergever in actie in Almelo. (foto: VI Images)

ALMELO - In de Almelose vrieskou won PSV zaterdagavond met 4-0 van Heracles. Een prima overwinning van de regerend landskampioen.

Verdediger Nick Viergever was blij met het resultaat, maar heeft wat minder met het huidige weer. 'Het was extreem koud. Je moet er mee dealen. Maar ik ben blij dat we volgende maand lekker naar Qatar gaan.'

In het Midden-Oosten is het in januari zo'n 22 graden. Een ideale plek voor PSV om de voorbereidingen op de tweede helft van het seizoen te beginnen. Daniel Schwaab denkt bij Qatar, zoals veel mensen, gelijk aan temperaturen van boven de 35 graden. 'Dan heb ik het liever zoals vanavond in Almelo.' Gelukkig voor de Duitser zal het met dat extreme weer dus wel meevallen.

Rentree

Schwaab maakte tegen Heracles zijn rentree bij PSV. De Duitser ontbrak de afgelopen wedstrijden om privéredenen. In Almelo liet de verdediger ook gelijk merken dat hij er weer is,, door te scoren. Zijn eerste treffer van dit seizoen.

'Het was niet zo'n moeilijke goal', zegt hij met een lachen gezicht. 'Het was een prima actie van Luuk de Jong. Ik hoefde alleen mijn hoofd nog maar tegen de bal te zetten."

"Ik ben blij met eerste goal. Het was ook een belangrijke, omdat we niet heel goed in de wedstrijd zaten. We hadden moeite om kansen te creëren. Dan zijn standaardsituaties belangrijk en gelukkig stond ik er bij eentje op de juiste plaats."

