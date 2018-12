Deel dit artikel:













Overval in ontmoetingscentrum in Breda, medewerkster beroofd van geld De politie doet onderzoek in het ontmoetingscentrum. (Foto: Perry Roovers)

BREDA - In ontmoetingscentrum De Vlieren aan het Monseigneur Nolensplein in Breda is zaterdagnacht een medewerkster overvallen.

Geschreven door Peter de Bekker

In het ontmoetingscentrum werd zaterdagavond een feest georganiseerd. Toen de medewerkster rond middernacht naar het kantoor liep, werd ze door een onbekende van achteren vastgegrepen en kreeg ze een scherp voorwerp op zich geduwd. Onderzoek

Toen ze de overvaller geld gaf, ging die er vandoor. De politie doet onderzoek.