Limburger (20) vlucht na straatroof Breda portiek in en bedreigt agenten met vleesmes Foto: politie

BREDA - Een 20-jarige man uit Eijsden-Margraten (Limburg) is zaterdagnacht rond twee uur aangehouden nadat hij iemand had overvallen op de Terheijdenstraat in Breda.

Geschreven door Corné Verschuren

Agenten zagen kort na de overval de dader lopen op de Bäliendijk. Nog voordat ze hem konden aanspreken, zette hij het op een lopen en verstopte zich vervolgens in een portiek. Bij het zien van de agenten trok hij een vleesmes en dreigde daarmee. De dader gaf, na enig aandringen, het mes aan de politie. Bij het fouilleren van de verdachte vond de politie buitgemaakte goederen. De Limburger zit nog vast. De recherche onderzoekt de zaak.