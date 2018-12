Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrouw slaat man met glas in gezicht in café Roosendaal (Archieffoto)

ROOSENDAAL - Een 19-jarige vrouw uit Roosendaal heeft zaterdagnacht een 18-jarige plaatsgenoot met een glas in het gezicht geslagen. De mishandeling vond plaats rond drie uur in een café op De Markt in Roosendaal.

Geschreven door Corné Verschuren

De man raakte gewond in zijn gezicht en moest voor behandeling naar een arts. Ook deed hij bij de politie aangifte van zware mishandeling. De aanleiding voor deze mishandeling is nog onduidelijk. De vrouw zit nog vast en is zondagochtend verhoord.