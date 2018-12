Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gesprongen waterleiding zet ontmoetingscentrum Babbelaer in Reek onder water Foto: Willy Smits/ 112journaal

REEK - Door een gesprongen waterleiding is zondagochtend ontmoetingscentrum de Babbelaer aan de Nieuwe Heijtmorgen in Reek onder water komen te staan. Het water liep via de liftschacht de kelder in.

Geschreven door Corné Verschuren

Het lek werd ontdekt door enkele medewerkers van het centrum. Een loodgieter sloot de watertoevoer af en de brandweer pompte het water uit de ruimte. De oorzaak van de lekkage is nog onbekend. Volgens een omstander zou de schade aan het ontmoetingscentrum meevallen.