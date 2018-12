Vajèn van den Bosch breekt internationaal door: 'In Duitsland moet ik me opnieuw bewijzen'

“Optreden in het buitenland voelde eigenlijk als een stap die ik nog niet wilde en kon zetten”, vertelt Van den Bosch. “Maar toen ik gevraagd werd om auditie te doen in Duitsland, besloot ik het gewoon te proberen.” En met succes: Van den Bosch speelt één van de hoofdrollen in de musical Paramour, die gemaakt wordt in samenwerking met Cirque Du Soleil. “Ik vind Cirque Du Soleil echt helemaal fantastisch, dus dat maakt het extra leuk.”

On Your Feet

De twintigjarige musicalster is al de helft van haar leven druk met haar carrière. “Het is altijd mijn grote droom geweest, of eigenlijk mijn hobby.” Ondertussen is het echt haar baan. De afgelopen maanden speelde ze Gloria Estefan in de musical On Your Feet. “Daar heb ik zo veel van geleerd”, stelt ze. Het feit dat ze iemand speelde die echt bestaat, maakte het voor haar extra bijzonder. “Gloria en Emilio Estefan zijn ongeveer vijf weken bij ons geweest tijdens de repetities. Het was echt heel bijzonder om tegenover degene te staan wiens verhaal ik vertelde”, legt Van den Bosch uit. “Ze gaven op een hele goede manier feedback en waren eigenlijk heel nuchter.”

Toch moet ze na elke musical weer helemaal opnieuw beginnen. “Ik moet dan weer opnieuw auditie doen”, zegt Van den Bosch. “Zeker in Duitsland weet niemand wie ik ben en wat ik heb gedaan. Dus dan moet ik mezelf weer bewijzen.” Voor een auditie is ze dan ook weer heel zenuwachtig. “Auditie doen vind ik zo spannend. Soms vraag ik me weleens af waarom ik dit doe.” Toch zet de jonge musicalster door en bouwt nog iedere dag aan haar carrière.

Herdenking spoordrama Oss

Naast de grote musical heeft Van den Bosch dit jaar een heel bijzonder optreden gegeven dicht bij huis. Zij werd gevraagd om te zingen tijdens de herdenking van de kinderen die verongelukten bij het spoordrama in Oss. “Ik voelde me heel erg vereerd dat ik werd gevraagd. Dat wilde ik natuurlijk heel graag doen, maar ik vond het ook wel heel heftig”, vertelt Van den Bosch. “Na het optreden heb ik de familie van de kinderen ook nog mogen ontmoeten. Dat was heel bijzonder. Het greep me echt aan.”