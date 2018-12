Een op de vier bestuurders rijdt te hard in Volkel, uitschieter tot 134 km per uur

VOLKEL - Bij een snelheidscontrole in de Brabantstraat in Volkel zijn zaterdagavond 350 automobilisten op de bon geslingerd voor te hard rijden.

In de straat is 50 kilometer toegestaan, maar onder de snelheidsovertredingen zaten uitschieters van 120 en 134 kilometer. De controle duurde van zeven uur tot half twaalf. In totaal reden 1209 automobilisten langs de radarcontrole.