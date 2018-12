Alle vluchten van en naar Eindhoven Airport geannuleerd om mist, maandag mogelijk ook geen vluchten

Rond 04.15 uur 's nachts wordt de operatie op Eindhoven Airport opgestart. Dan wordt zo snel mogelijk een beslissing genomen over de ochtendvluchten.

Vanaf zondagmiddag zijn er 26 vluchten uitgeweken naar omliggende vliegvelden zoals Amsterdam, Weeze en Keulen. Passagiers worden vanaf daar met de bus naar Eindhoven Airport gebracht. Er landt ook niets meer.

Stilgelegd

Vluchten naar Wroclaw, Porto, Varna, Iasi, Warschau, Katowice, Manchester, Rome, Londen, Sofia en Krakau waren al geannuleerd. Voor deze passagiers moet volgens de woordvoerder van het vliegveld door de luchtvaartmaatschappijen een oplossing worden gezocht.

Vertrekhal afgesloten

De vertrekhal werd zondagmiddag rond 16.00 uur al afgesloten, er mocht niemand meer in. Het vliegveldpersoneel wilde zo voorkomen dat het binnen te druk werd. Buiten wachtten ongeveer 200 mensen. Een deel van de mensen die binnen waren, ging weg maar er zijn ook mensen die binnen bleven in de hoop dat hun vlucht toch ging. Een chaos was er niet, aldus een verslaggever ter plekke.

Vliegveldpersoneel vraagt mensen die nu nog in de vertrekhal of aankomsthal zijn, om weg te gaan. De deuren gaan zo snel mogelijk op slot.









Omleidingen

Een groot deel van de vluchten is omgeleid. Reizigers klagen over slechte communicatie. Het is hen niet duidelijk naar welk vliegveld ze moeten. Ook mensen die reizigers komen afhalen, laten weten dat de communicatie slecht is. Zo zijn vluchten zonder hun weten omgeleid en staan ze dus op de verkeerde luchthaven te wachten. Volgens de vliegveldwoordvoerder is de communicatie richting reizigers in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de vliegmaatschappijen. "Die informeren de reizigers ook wel, maar bij een omleiding gaat het vaak om een last minute besluit. Vliegtuigen zijn soms al in de lucht. Ik kan me voorstellen dat de reizigers en wachtenden de informatievoorziening dan als slecht ervaren, maar het kan niet anders."

Bij buitengewone omstandigheden zoals mist, kunnen reizigers geen geld terugkrijgen voor hun geannuleerde vlucht.