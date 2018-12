Deel dit artikel:













Alle vluchten van en naar Eindhoven Airport geannuleerd vanwege mist Terminal Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Door de aanhoudende dichte mist worden alle vluchten van en naar Eindhoven Airport geannuleerd. Op het vliegveld wordt het weerbericht goed in de gaten gehouden en bekeken of en wanneer er weer vliegtuigen kunnen opstijgen of landen. Dit geldt voor het complete vluchtschema, dus alle vluchten tot 11 uur zondagavond. De passagiers worden hier zondagmiddag over geïnformeerd.

Vanaf zondagmiddag zijn er verschillende vluchten uitgeweken naar omliggende vliegvelden in onder andere Amsterdam, Wezen en Kuilen. Passagiers worden dan met de bus naar Eindhoven Airport gebracht. Rond half vier zondagmiddag is er nog een vlucht naar Praag vertrokken. Daarna werd het vliegverkeer door de mist stilgelegd. Voor de passagiers die vanaf Eindhoven Airport zouden vertrekken moet volgens de woordvoerder van het vliegveld door de luchtvaartmaatschappijen een oplossing worden gezocht. Wanneer en of er zondag weer vliegtuigen vertrekken vanaf of aankomen op Eindhoven Airport is volgens de woordvoerder nog onduidelijk.