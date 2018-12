‘Het is echt effe kut': hockeymannen verliezen WK-finale van België na shoot-outs

BHUBANESWAR - Het was een compleet andere WK-finale dan vier jaar geleden, maar onderaan de streep was het zilver opnieuw het eindresultaat. De Nederlandse hockeymannen konden het goud zondag letterlijk ruiken, maar moesten die medaille overlaten aan België. ‘Het is echt effe kut. Mag ik dat zeggen?’

Heel erg close. Zo omschreef strafcornerschutter Mink van der Weerden de eindstrijd tegen de Red Lions in India. In een meeslepende finale (0-0 na 60 minuten) verloren de mannen van Max Caldas na shoot-outs van België.

“We hebben allebei vooral heel erg goed verdedigd en ik denk dat wij iets aanvallender speelden. Dat je zo’n finale dan verliest, maakt het sowieso nog zuurder en dat voelt niet best. Het is echt effe kut. Mag ik dat zeggen?”

Aanspraak

Toch overheerst bij de verdediger uit Someren ook een gevoel van trots. “Het is een goed toernooi geweest. We hadden het moeten regelen met elkaar, maar we hebben wel oprecht meegedaan om en aanspraak gemaakt op de titel”, aldus Van der Weerden.

“Ik heb wel eens een andere WK-finale gespeeld (in 2014 tegen Australië – red.) en toen gingen we er met 6-1 af. Dit is toch anders dan je ogen uit je kop willen schamen en uit het stadion willen verdwijnen zoals toen.”

Gunfactor

Van der Weerden had ook nog een vriendelijk woord over voor de drie wereldkampioenen die hij goed kent van zijn Eindhovense club Oranje-Rood; keeper Vincent Anasch, middenvelder Simon Gougnard en spits Thomas Briels. “Als je het dan aan iemand anders moet gunnen, dan zijn het wel die gasten. Maar ja, ik had het ons toch echt nog wat meer gegund.”