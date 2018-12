Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Hij is ongenaakbaar': Mathieu van der Poel pakt vijf zeges op rij in Superprestige Mathieu van der Poel (archieffoto).

ZONHOVEN - Mathieu van der Poel in de Superprestige ook de vijfde wedstrijd van dit seizoen gewonnen. De topper uit Hoogerheide was ook in Zonhoven weer een klasse apart.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

Van der Poel reed vrijwel direct na de start weg en soleerde in het Belgische zand onbedreigd naar de winst. Hij kwam in de voorlaatste ronde even ten val, maar zijn voorsprong bleek groot genoeg. De 23-jarige renner had de voorgaande wedstrijden uit de Superprestigereeks in Gieten, Boom, Ruddervoorde en Gavere ook allemaal gewonnen. ,,Ik zou ook liever meer weerwerk bieden, maar ik zat vandaag niet in die positie'', zei de wereldkampioen Wout van Aert bij Sporza. "Veel renners gaan al snel voor die tweede plaats, maar je ziet ook wat je ziet: hij is ongenaakbaar. Je kan het niemand kwalijk nemen om voor plaats twee te gaan. Maar niets duurt eeuwig en we mogen de strijd niet opgeven."