Passagiers klagen over slechte communicatie en onduidelijkheid op Eindhoven Airport na annuleringen

EINDHOVEN - Mensen die vrienden en familie op zouden moeten halen op Eindhoven Airport, worden op het laatste moment naar andere vliegvelden gestuurd. Of ze horen helemaal niks. Er is namelijk veel onduidelijk over of er nog vliegtuigen vertrekken of aankomen op Eindhoven Airport vanwege de dichte mist. Zo hoorde Ilja Haddouch van een medereiziger van haar schoonouders dat het ouder echtpaar niet in Eindhoven maar in Weeze stond, terwijl zij zelf op Eindhoven Airport hoorde dat haar schoonouders naar Maastricht gingen.

Een kwartier voor de geplande aankomst van haar schoonouders hoorde Haddouch dat het vliegtuig van haar schoonouders omgeleid werd. Onderweg naar Limburg werd haar man gebeld door een onbekende vrouw die vertelde dat hij naar Weeze moest komen. “Zij bleek een medereiziger van mijn schoonouders te zijn. Als zij hen niet had geholpen, hadden ze daar nog steeds gestaan.”

Er werd volgens de vrouw slecht gecommuniceerd naar de passagiers dat het vliegtuig naar een ander vliegveld zou gaan. Haar schoonouders hadden dat dus niet meegekregen. "Het is toch erg dat zij gewoon in een ander land stonden? Mijn schoonmoeder herkende de aankomsthal niet en vroeg zich af waar haar zwaaiende kleinkinderen waren. Het personeel van het vliegveld of de luchtvaartmaatschappij keken niet meer naar hen om", zegt Haddouch. "Gelukkig zitten ze nu lekker warm bij mij op de bank."

Vertrekhal

Ook in de vertrekhal is er onduidelijkheid voor de reizigers over de vluchten. Zo staat er een klas van veertig jongeren vast op Eindhoven Airport. “Wij zouden met de klas naar Krakau gaan, maar onze vlucht werd last minute gecanceld", vertelt een jongen. "Wij kunnen nu weer omkeren, denk ik.”

Christina Brouwers zat in het vliegtuig vanuit Manchester naar Eindhoven en had niet in de gaten wat er daar gaande was. “In de lucht leek er niets aan de hand", zegt ze. Maar het zicht bleek toch te slecht om te landen in Eindhoven. "Pas bij het inzetten van de landing werd gemeld dat we naar Düsseldorf gingen, wat uiteindelijk Weeze bleek te zijn. Daar kregen we een summiere melding dat er een bus zou komen om ons terug naar Eindhoven te brengen. Daar wachten we nog op." Toch blijft ze er redelijk rustig onder. "Het is wat lastig, maar ja, veiligheid voor alles. Het is wat het is.”

Praag

Ook in Praag is ook veel onduidelijkheid over een vlucht die zondagmiddag zou vertrekken naar Eindhoven. Reizigers staan daar nog steeds op het vliegveld. "We horen niks en kunnen ook niks vinden op de site van Transavia", vertelt Mechje van Gils. "We zijn al drie keer naar een andere gate gestuurd, maar het personeel op het vliegveld weet zelf ook van niks. Het is afwachten wanneer we vertrekken en waar we dan aankomen."









Vanaf zondagmiddag vertrekken er geen vliegtuigen meer vanaf Eindhoven Airport. Volgens de woordvoerder van Eindhoven Airport is het vooral aan de luchtvaartmaatschappijen om gepaste oplossingen te vinden voor gestrande reizigers en daarover te communiceren.