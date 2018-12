Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrouw in rolstoel overleden in Schijndel na val in water Foto: 112nieuwsonline

SCHIJNDEL - Een vrouw is zondag overleden toen ze met haar rolstoel in het water terechtkwam. Dit gebeurde in een vijver bij de Rietbeemdweg in Schijndel.

Geschreven door Christel van der Meer

Wat er precies is gebeurd en waardoor ze in het water viel, is nu nog niet duidelijk. "Maar we gaan uit van een noodlottig ongeval", zegt een woordvoerder van de politie. Ambulancepersoneel heeft nog geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten. Met blauwe afdekzeilen wordt een gedeelte van de vijver afgeschermd. Een groter gebied rond de vijver is met linten afgezet.