Gezocht: 'echte' kindjes Jezus voor in levende kerststal

Niet voor het eerst organiseert de kinderboerderij in Uden een levende kerststal. Al jarenlang een doorslaand succes, maar zo nu en dan moet er een ‘enige promotie’ worden gemaakt om ouders zover te krijgen dat ze samen met hun kind in de kerststal willen. Het kind, de baby, uiteraard in de rol van het kindeke Jezus in de kribbe.

Voor Jezus wordt goed gezorgd

Luc van den Brule, voorzitter van de kinderboerderij, verzekert ons dat de baby’s geen last zullen hebben van regen, wind en of koude. “In de stal is het beschut en desnoods kunnen we op de vloer matten neerleggen tegen koude voeten. Voor de baby is het niet anders dat ze naar buiten gaan in de kinderwagen.” De baby’s zullen hooguit een uurtje (goed ingepakt) als Jezus in de kribbe figureren, om daarna te worden afgelost door een nieuwe Jezus en Jozef en Maria.





Charlie en Linus als 'Kindeke Jezus'in de kribbe





Charlie en Linus spelen het 'Kindeke Jezus'

Zondag kwamen er al twee stellen langs met hun baby om een kijkje te nemen in de stal en bij de kribbe. Linus en Charlie zijn twee van de vijf baby’s die nodig zijn. Ze zijn al verzekerd van een hoofdrol als Jezus. Willemijn, de moeder van Linus, zag de oproep en besloot zich aan te melden. “Dit is ons derde kind en we hadden al eerder mee willen doen, maar de kinderen waren iedere keer iets te oud. Linus heeft de perfecte leeftijd om wel mee te doen en zo houden we ook een traditie in Uden in ere."

Daan en Sandra gaan samen met Charlie de kerststal in. Bij het proefliggen lijkt Charlie helemaal in zijn element. Hij ligt lekker in zijn met hooi en stro gevulde kribbe en lijkt helemaal weg te zijn van Maria, dat nu nog een pop is.

Het was een wens van vader Daan dat als hij ooit een kind zou krijgen, die een plekje in de levende kerststal zou krijgen als het kindeke Jezus. Die wens komt op Tweede Kerstdag uit.





Charlie en Linus zijn als Jezus te bewonderen in de levende kerststal van Uden