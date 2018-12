Baanwielrenner Harrie Lavreysen pakt goud bij wereldbekerwedstrijden in Londen

LONDEN - Wielrenner Harrie Lavreysen heeft bij de wereldbekerwedstrijden op de baan in Londen goud gepakt op de sprint.

De 21-jarige krachtpatser uit Luyksgestel won in de finale in twee heats van de Australische wereldkampioen Matthew Glaetzer. Zeker de manier waarop hij de tweede race won, met groot machtsvertoon, was indrukwekkend.

Lavreysen had twee dagen eerder met Matthijs Büchli en Roy van den Berg ook al de teamsprint gewonnen, het onderdeel waarop de Nederlandse sprinters dit jaar zowel Europees als wereldkampioen werden.