Vermiste Barbara (26) uit Breda is weer terecht Barbara is sinds zaterdag niet meer gezien. Foto: Politie.nl

BREDA - De 26-jarige Barbara Dubicka uit Breda is weer terecht. De vrouw was sinds zaterdag niet meer gezien op de GGZ Breburg aan de Muiderslotstraat in Breda.

Geschreven door Christel van der Meer

Zondagavond meldde de politie dat de vrouw is gevonden.