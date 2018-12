Deel dit artikel:













Wie heeft de vermiste Barbara (26) uit Breda gezien? Barbara is sinds zaterdag niet meer gezien. Foto: Politie.nl

BREDA - De politie is op zoek naar de 26-jarige Barbara Dubicka uit Breda. De vrouw is sinds zaterdag niet meer gezien op de GGZ Breburg aan de Muiderslotstraat in Breda.

Geschreven door Christel van der Meer

Ze droeg op het moment van vermissing een witte muts, een sjaal en een dikke winterjas. Ook had ze een rugzak bij zich. Welke kleur de jas en rugzak hadden is niet bekend. De vrouw is 1,65 meter lang en tenger gebouwd. Ze heeft een bleek gezicht en blond haar.