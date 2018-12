Zware crash voor motorcrosser Glenn Coldenhoff: 'Ik heb heel veel geluk gehad' [VIDEO]

LOMMEL - Motorcrosser Glenn Coldenhoff heeft vrijdag een enorme smak gemaakt tijdens een trainingssessie op het circuit van Lommel.

Op videobeelden is te zien hoe hij op een ogenschijnlijk ongevaarlijk punt vermogen lijkt te verliezen en in volle vlucht over zijn motor heen duikelt. De coureur uit Heesch valt daarna ongenadig hard in het zand.

Coldenhoffs team Standing Construct KTM meldde op Instagram dat hij een polsfractuur en een drietal gecomprimeerde ruggenwervels opliep. Hij hoeft, zoals het er nu uitziet, niet geopereerd te worden.

"Ik heb heel veel geluk gehad", meldt Coldenhoff op social media. "Dit had veel erger kunnen aflopen."