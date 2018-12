Luchtverkeer Eindhoven Airport komt weer op gang: 'Aan mist en omleidingen kunnen we niks doen'

De vluchten werden zondag gecanceld vanwege de aanhoudende dichte mist. De vertrekhal werd zondagmiddag rond vier uur afgesloten. Er mocht toen niemand meer in. Het vliegveldpersoneel wilde zo voorkomen dat het binnen te druk werd.

Veldbedden

Voor de gestrande reizigers op Eindhoven Airport werden zondagavond 150 veldbedden neergezet in de terminal. Uiteindelijk maakten zo'n vijftig mensen hier gebruik van. "Honderden andere mensen zijn naar hotels in de omgeving gegaan", vertelt woordvoerster Michelle van Waasdijk van Eindhoven Airport. "Mogelijk dat er ook mensen naar huis zijn gegaan."

Communicatie

Veel reizigers klaagden zondag over slechte communicatie. Het was velen niet duidelijk naar welk vliegveld ze moesten of naar welk hotel ze konden. Ook mensen die reizigers kwamen afhalen, lieten weten dat de communicatie niet optimaal was.

"We hebben zoveel mogelijk gedaan om alles in goede banen te leiden", benadrukt Van Waasdijk. "Mist en omleidingen, daar kunnen wij helaas ook niets aan doen. We hebben het zo goed mogelijk proberen op te lossen met de veldbedden en door passagiers in hotels onder te brengen. Het is heel vervelend voor hen, maar we hopen een goede oplossing te hebben geboden."

'Het weer heeft niemand in de hand'

"Ach, zulke dingen gebeuren", verzucht Herman Baan. Hij was een van de reizigers die zondag niet kon vertrekken. Hij zou naar het Portugese Faro gaan. En dus stond hij maandagochtend opnieuw in de rij om te boarden. "Het weer heeft niemand in de hand. Het was zondag een beetje chaotische situatie hier. De een zei dat de vlucht was vertraagd, de ander zei dat die gecanceld was... Vanwege die onduidelijkheid bleven we wachten. Maar uiteindelijk bleek onze vlucht toch gecanceld. Daarop zijn we weer naar huis gegaan. Ik woon op een uurtje rijden van hier. Dat is dan een betere optie dan hier te blijven."