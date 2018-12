Bredase burgemeester Depla wil gebruik xtc legaliseren: 'Alcohol is veel schadelijker'

BREDA - "We hebben heel veel feesten in Breda en Brabant waarbij je weet dat pillengebruik er is." Dat zegt burgemeester Depla. Hij pleit voor legale xtc. "Illegale pillen brengen gezondheidsrisico's met zich mee."

Daarmee steunt Depla het voorstel van GroenLinks. Die partij wil dat de productie van xtc onder regie komt van de overheid. Zo moet het uit het criminele circuit verdwijnen. Depla in het Omroep Brabant-programma Wakker!: "We moeten gezondheidsrisico's beperken."

Pillen op feestjes

Cijfers bevestigen dat op feesten en festivals veel xtc geslikt wordt. Het Trimbos instituut, dat onderzoek doet naar verslavingen, zegt dat zes op de tien feestgangers de drug gebruikt. Illegaal, en dat brengt risico's mee, want hoe weet je wat je precies slikt.

Om die gezondheidsrisico's te beperken, moet de kwaliteit van de pillen gecheckt worden op feesten. Het doel van de gemeenteraad is niet om te laten zien dat ze positief tegenover het gebruik van xtc staan, maar om de pillen op een juiste manier te kunnen controleren. "Als je pillen op feesten wil controleren moet je ook weten waar die vandaan komen. Die moeten niet van de illegale markt zijn, want dan ga je pillen van criminelen een goedkeurende stempel geven."

Keihard aanpakken

De burgemeester weet dat zijn voorstel de criminaliteit geen halt toe zal roepen, omdat een groot gedeelte van de Nederlandse xtc naar het buitenland gaat. De legalisering is maar een klein stapje, de grote stap moet volgens hem worden gezet in de aanpak van drugscriminelen: "Die drugscriminelen moeten we keihard aanpakken, maar we moeten ervoor zorgen dat de gebruiker niet aangewezen is op de criminele markt."



Generatiekloof

De gebruiker aanpakken is volgens Depla niet de oplossing. Het feit dat de drug veelal gebruikt wordt in het uitgaansleven is een gegeven. "Alleen wij zijn dat niet gewend, onze generatie. Wij vinden het gezellig een biertje te drinken en verbieden jongere generaties een pilletje te gebruiken op een festival. Dat is krom." Hij onderstreept de gezondheidseffecten die volgens experts vele malen groter zijn bij alcohol dan bij xtc: "Alcohol verbieden is voor onze generatie minder prettig, dat betekent dat wat wij een prettige drug vinden, verboden zou moeten worden."