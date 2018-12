Jumbo zette tijdens staking meer uitzendkrachten in dan wordt toegegeven, stellen vakbonden

DEN BOSCH - In de distributiecentra van Jumbo zijn tijdens de cao-stakingen april vorig jaar veel meer dan acht uitzendkrachten ingezet. Jumbo noemde dat aantal eerder, maar vakbonden spreken dat maandag tegen bij de rechtbank in Den Bosch. Daar staan de supermarktketen uit Veghel, uitzendbureau Otto Workforce en de bonden tegenover elkaar.

De rechtszaak is aangespannen door de vakbonden FNV en CNV.

Arbeidsinspectie

Jumbo gaf eerder toe dat er tijdens de staking in april vorig jaar per ongeluk uitzendkrachten zijn ingezet: "Tijdens de staking vorig jaar zijn in alle hectiek in één distributiecentrum 8 uitzendkrachten gedurende enkele uren verplaatst naar een andere afdeling." Het supermarktbedrijf reageerde hiermee op de bevindingen van de arbeidsinspectie, die vaststelde dat er tijdens de staking is geschoven met uitzendkrachten.

Volgens de vakbonden zijn er die dag verschillende busjes met uitzendkrachten van Otto Workforce bij de Jumbo distributiecentra gezien, die het werk van de stakers overnamen. Dit is volgens de vakbonden in strijd met het stakingsrecht. De advocaat van het uitzendbureau ontkent dat er extra uitzendkrachten zijn ingezet.

Staking

In april en december 2017 waren er grote stakingsacties bij de distributiecentra van Jumbo Supermarkten in Beilen, Breda, Elst, Veghel en Woerden. De medewerkers eisten een nieuwe cao met meer loon, meer vaste banen en minder werkdruk.

Maar de acties zorgden er niet voor dat de onderhandelingen werden hervat. In plaats daarvan sprak Jumbo Supermarkten met de centrale ondernemingsraad een eigen arbeidsvoorwaardenregeling af. Daarmee werden de vakbonden - en stakers - buitenspel gezet. Volgens Jumbo mocht dit omdat de oude cao per 1 april 2017 afliep. Maar de vakbonden bestrijden dit en is oude centrale arbeidsovereenkomst geldig totdat er een nieuwe is afgesloten.

De rechtszaak wordt maandag bijgewoond door zo'n 150 Jumbo-distributiewerkers uit het hele land, omdat zij de huidige regeling van Jumbo helemaal niet zien zitten. Zij willen een cao die met de vakbonden is afgesloten.

80 procent

Bij de distributiecentra van Jumbo Supermarkten werken zo'n 3000 mensen. Volgens het bedrijf heeft inmiddels 80 procent van de medewerkers de eigen arbeidsvoorwaardenregeling getekend.

De vakbonden eisen samen ook een schadevergoeding een half miljoen euro van het supermarktbedrijf. Hiermee willen FNV en CNV compensatie voor de gemaakte kosten en de geleden imagoschade. Jumbo Supermarkten vindt deze eis onzin, ook omdat het bedrijf zelf schade heeft geleden door de stakingen.

De rechtbank in Den Bosch doet op 24 januari uitspraak in deze zaak.