Staat het mooiste kersthuis van 2018 in Eindhoven?

EINDHOVEN - Waar staat het 'Mooiste kersthuis van Brabant'? Ook dit jaar stelden we jullie weer die vraag. En dat leverde een flinke berg reacties op. Wij nomineerden vijf huizen en presenteren er deze week elke dag eentje. Vrijdag zijn jullie weer aan de beurt: vanaf dan mag er gestemd worden. Het eerste huis dat in de race is, staat aan de Rode Kruislaan in Eindhoven.

Een paar jaar geleden begonnen Erik en Cindy Rakhorst met een eigen kerstshow in hun voortuin. "We wilden wat extra licht geven in de donkere tijden. En we vinden het gewoon heel leuk om te doen", aldus Erik Rakhorst. Waren de buren ook blij? Jazeker, "die vonden het na het eerste jaar zo leuk dat ze mee wilden doen!"

Tientallen kijkers

Inmiddels doen er in totaal vier huizen naast elkaar mee met de show. Elke avond om 17.00, 18.00 en 19.00 uur gaat het los in de Rode Kruislaan. Cindy: "We hebben elke avond kijkers. We vinden het leuk dat heel de buurt ervan geniet." Tijdens de show delen de vier buren kerstkaarten uit aan hun publiek. Kinderen krijgen kerstzuurtjes. "We hadden vorige week bij een van de show's zo'n vijftig kijkers", vertelt Erik trots.

Goed doel

Naast alle vrolijkheid van de show die zo'n 15 minuten duurt, wordt er ook aandacht gevraagd voor een goed doel. "We zamelen geld in voor meer AED's in de wijk", legt Erik uit. "Zo maken we de buurt ook een stukje veiliger."

De komende jaren willen de buren met elkaar een show blijven maken. "We gaan dit jaar ook samen kijken bij de familie visser in Veldhoven. Zij organiseren al jaren een show en wellicht kunnen we daar nog wat inspiratie opdoen voor de komende jaren", lacht Erik. De familie Visser won overigens de eerste editie van de Omroep Brabant Mooiste Kersthuis Award. Maar zij organiseren dit jaar voor de laatste keer hun kerstshow. Wellicht zijn de bewoners van de Rode Kruislaan goede opvolgers.

Deze week is elke dag een van de genomineerden te zien op web, app en TV. Vanaf vrijdag kunt u stemmen via facebook. Op kerstavond staat onze verslaggever LIVE bij de winnaar.