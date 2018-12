Deel dit artikel:













Verrassing! Berg auto-onderdelen gedumpt in bossen Foto: Twitter @SSiB

DEURNE - Dumpingen van drugsafval daar kijken we in Brabant al bijna niet meer van op. De vondst van een enorme berg auto-onderdelen aan de Eikhofweg in Deurne is daarentegen verrassend te noemen.

Geschreven door Sandra Kagie

De melding werd maandagochtend gedaan door Samen Sterk in Brabant (SSiB). De organisatie werkt aan een schoon en veilig buitengebied. In een tweet roept de SSiB getuigen op zich te melden. In de categorie drugsafvaldumpingen was het maandag raak in Nuenen. Daar werden 74 vuilniszakken met hennepafval langs de weg gevonden.