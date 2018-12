Bom onder vuurwerkshow die door inwoners van Reek wordt georganiseerd: 'Het moet wel veilig'

REEK - Voor het vijfde jaar op rij zamelen inwoners van Reek geld in voor een grote vuurwerkshow met nieuwjaarsnacht. Het is alleen de vraag of die show dit jaar doorgaat.

Als het aan Marnix Bakers, burgemeester van Landerd, ligt wel. Maar de provincie en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) vinden het niet veilig genoeg. Dinsdag staan ze daarom tegenover elkaar voor de rechter in Den Bosch.

Inwoners van Reek zamelen zelf geld in voor een vuurwerkshow. Een kleine club zorgt voor de inkopen en het klaarzetten. Op het voetbalterrein kunnen mensen zich op gepaste afstand vergapen aan alle mooie kleuren, vormen en knallen.

Voor de Omgevingsdienst is het duidelijk. Het aantal kilo's vuurwerk is dusdanig dat de professionele regels van toepassing zijn. Dat betekent onder meer dat er een professional betrokken moet zijn bij het kopen, vervoeren, opslaan en afsteken van het vuurwerk. En er moet nagedacht worden over risico's en verzekeringen.

Onduidelijk

In een persverklaring schrijft de provincie dat een aansprakelijkheidsverzekering ontbreekt. "Het is onduidelijk waar het vuurwerk vandaan komt. Een grote hoeveelheid vuurwerk die ergens wordt afgestoken, wordt normaal gesproken volgens strenge internationale richtlijnen vervoerd en er kan dan ook worden vastgesteld dat het om legaal en gecertificeerd vuurwerk gaat."

Begin november heeft de OMWB haar bezwaren al duidelijk gemaakt bij de gemeente, maar Landerd heeft hieraan geen gehoor gegeven. Dat was vorig jaar ook al het geval. Volgens een woordvoerder van de provincie is daarom een inspecteur van de OMWB vorig jaar gaan kijken bij het afsteken. "Die constateerde dat er niet eens aan de voorwaarden van die ene vergunning voldaan werd."

Rechtbank

Nu de dienst voor het tweede jaar op rij nul op het rekest krijgt van de gemeente, vraagt de OMWB de rechtbank dinsdag om een voorlopige voorziening. Niet om het vuurwerkevenement af te blazen, maar wel om het veilig en binnen de regels door te kunnen laten gaan.

Burgemeester Marnix Bakermans vindt het evenement juist bijdragen aan de veiligheid en hoopt dat de rechter het met hem eens is. "Mijn overtuiging is dat het op deze manier vele malen veiliger is dan vuurwerk afsteken op straat." Bakermans zal zich dan ook hard blijven maken voor een centraal vuurwerkevenement in Reek.