Opvallende wederopstanding HVV in vijfde klasse: 'Ze zijn nu allemaal bang voor ons'

HELMOND - In de vijfde klasse E is HVV Helmond bezig aan een opmerkelijke opmars. Na een rampzalige competitiestart met vijf nederlagen op rij wint de ploeg ineens de ene na de andere wedstrijd. En dat heeft een logische verklaring. Aflevering dertien van onze rubriek over het Brabanste amateurvoetbal.

De selectie van HVV kreeg eind oktober ineens een flinke kwaliteitsinjectie. Door de overstap van bijna een heel elftal van de failliete en opgeheven derdeklasser Oranje Zwart is het spel van HVV ineens enorm verbeterd ten opzichte van het begin van het seizoen.

Hoewel de overschrijving van al die spelers keurig volgens de reglementen van de KNVB is gegaan, zetten steeds meer clubs uit de vijfde klasse E hun vraagtekens bij die gang van zaken. Daarbij valt telkens het woord competitievervalsing.

We vragen Wim Burhenne, assistent-trainer van HVV en ook afkomstig van Oranje Zwart, om tekst en uitleg.

Jullie winnen zondag met 5-3 van Keldonk, alweer de vijfde overwinning op rij. Een opmerkelijke trendbreuk met de eerste vijf duels, die allemaal verloren gingen.

Burhenne: "Het is duidelijk dat we met de komst van de spelers van Oranje Zwart meer voetballende kwaliteiten hebben. Het niveau ligt gewoon veel hoger nu. Al kwam dat er in de eerste wedstrijd na de komst van die jongens overigens nog niet uit."

Dat is zacht uitgedrukt. Tegen Boerdonk leden jullie ondanks de tussentijdse versterkingen een pijnlijke 1-2 thuisnederlaag.

"Veel spelers moesten in dat duel wennen aan het boerenvoetbal van de vijfde klasse. Daar is het stampen en keihard werken. En ik denk dat we er wat te gemakkelijk over dachten. Een klassiek gevalletje van onderschatting. Daarna is het gaan lopen."

Keldonk-trainer Peter van den Heuvel noemde de plotselinge komst van al die spelers uit een hogere klasse een vorm van competitievervalsing. Hij nam dat jullie niet kwalijk, maar zette eerder vraagtekens bij de regels van de KNHB.

"Ik kan daar weinig mee. Ik vind het grote onzin. Moeten die jongens van een opgeheven club dan wachten tot de start van het nieuwe seizoen voordat ze weer bij een andere club kunnen voetballen? Ze wilden graag als groep bij elkaar blijven en zijn bij HVV aan de slag gegaan. Niets mis mee. Ik snap die reactie wel hoor. De andere clubs zijn nu allemaal bang voor ons geworden, haha."

Waar eindigt jullie opmars?

"Onze doelstelling is helder: kampioen worden. We hebben nog veertien wedstrijden te gaan en lopen elke week in op de ploegen bovenin. HVV is een geweldige club met een mooie historie en een schitterende accommodatie. We moeten zo snel mogelijk weg uit die vijfde klasse. Met alle respect: ik ben 43 jaar en weeg 110 kilo, maar ik zou er in deze klasse ook elke week eentje inschieten."