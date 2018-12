Jet Peters uit Sint-Hubert werd in 1992 vermoord, nu is er nieuwe informatie over haar zaak

SINT HUBERT - Het is deze kerst precies 26 jaar geleden dat de toen 26-jarige en zwangere Mariët (Jet) Peters op 24 december 1992 in haar huis aan de Nimrod in Sint Hubert werd gewurgd, en door haar eigen man Bart Bens werd gevonden. De verontwaardiging over de moord op de 13 weken zwangere Mariët was groot en maakte veel reacties los. Al die verontwaardiging leidde echter niet naar de dader of daders. De politie maakt bekend dat er nieuwe informatie is over deze cold case.





Om welke informatie het precies gaat wil politiewoordvoerder Bart Vaessen niet zeggen, omdat die dinsdagavond om 20.35 uur bekend wordt gemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht. Hij wil niet al zijn kruit verschieten.

Delen van informatie

"We zijn nu zover dat we met de nieuwe informatie naar buiten gaan, zoals dat vaker gebeurt bij cold cases. Want juist bij dit type zaken is het delen van informatie met publiek essentieel. Om weer een mogelijke volgende stap te kunnen zetten."

Bereid om te praten

Het cold case team hoopt met de nieuwe informatie dichter bij de oplossing van deze 26 jaar oude zaak te komen, maar is zeer voorzichtig met het doen van uitspraken. Ook is er de hoop dat mensen nu meer bereid zijn te praten dan destijds. "Het is vrijwel zeker dat er mensen zijn die meer weten over wat er is gebeurd. Die wilden toen niet praten, maar nu, 26 jaar later, misschien wel. Hier gaan we dinsdagavond bij Opsporing Verzocht meer over vertellen. En we gaan een beroep doen op deze mensen," aldus Vaessen.

Uit de hand gelopen inbraak

Mariët Peters werd gewurgd gevonden door haar man Bart die thuiskwam van zijn werk. Ze was dertien weken zwanger. Vaessen: "Zoals vanaf het begin het geval was, gaan we nog steeds uit van het scenario dat Mariët slachtoffer is geworden van een volledig uit de hand gelopen inbraak." De belangrijkste aanwijzingen hiervoor zijn het vernielde raampje in de voordeur, het feit dat alles overhoop lag en omdat er duidelijk in kastjes was gezocht. Bovendien vond de politie de door de dader(s )gestolen buit in de auto van Mariët en Bart, kennelijk met het plan om er met hun auto vandoor te gaan. Wat niet lukte. Ook hierover horen we dinsdagavond waarschijnlijk meer.

Direct na de uitzending van Opsporing Verzocht is op de website van de politie het dossier te vinden met de meest recente informatie.