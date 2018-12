Brute overval op Albert Heijn in Eindhoven: politie laat beelden zien [VIDEO]

EINDHOVEN - Een jongen van ongeveer 19 jaar oud heeft op maandag 3 december met een groot mes een Albert Heijn in Eindhoven overvallen. Na sluitingstijd stond hij personeel op te wachten op het Franz Leharplein en toen twee van de medewerkers naar buiten kwamen, duwde hij een van hen het mes op de keel. De medewerkers moesten weer mee naar binnen, naar de kluis. Met veel geweld nam de jongen het geld uit de kluis mee. Bureau Brabant laat maandagavonden beelden zien van de overval in de hoop de dader te vinden.

De supermarkt aan het Franz Leharplein was net gesloten toen rond 22:15 uur een jongen, zijn leeftijd wordt rond de 19 jaar geschat, met een mes twee medewerkers bedreigde en hen meenam naar de kluis. De jongen duwde het mes op de keel van een van de medewerkers, die vervolgens het geld uit de kluis moest halen.

Geweldadig

Tijdens de overval gebruikte de dader veel geweld. Zo werd een medewerker die op de grond lag toen de dader het pand verliet, nog even door hem in zijn ribben geschopt. Volgens ging hij er met de buit, op een scooter, vandoor. De scooter stond klaar bij de achteringang van het filiaal aan het Frans Leharplein. Hij reed weg over de Tartinistraat richting de Bayeuxstraat.

Bureau Brabant heeft beelden van de overval laten zien, in de hoop de dader te kunnen vinden. De jongen wordt 18 à 19 jaar oud geschat en is ongeveer 1.80 meter lang. Hij droeg een zwarte jas van het merk Lotto, een witte pet en hij had een donkere sporttas bij zich. Hij reed weg op een oud model scooter met een gele kentekenplaat, die met een kickstarter moest worden gestart.

Tiplijn

De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of de dader hebben herkend op de beelden. Heb je meer informatie? Bel dan het nummer 0800 6070. Blijf je liever anoniem? Dan kun je het nummer 0800 7000 bellen.