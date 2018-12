Truck boort zich in aanhanger van vrachtwagen op A59 bij Oosterhout

OOSTERHOUT - Een vrachtwagen heeft zich maandagnacht op de A59 bij Oosterhout in de oplegger van een andere truck geboord. De chauffeurs raakten bij het ongeluk niet gewond. Het ongeval gebeurde in de richting van knooppunt Hooipolder.

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk iets na middernacht kon gebeuren. De cabine van de truck die zich in de aanhanger van zijn voorganger boorde, zat na het ongeluk helemaal in elkaar. Hulpdiensten rukten massaal uit.

Lading op de weg

De A59 werd na het ongeluk bij Oosterhout afgesloten. Een deel van de lading van de trucks belandde op het asfalt. Het ging onder meer om paprika's.