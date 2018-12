Deel dit artikel:













Wonder boven wonder niemand gewond na enorme botsing in Oss De auto is total loss. (Foto: Gabor Heeres/SQ Vision) Niemand raakte bij het ongeval gewond. (Foto: Gabor Heeres/SQ Vision)

OSS - Bij een botsing tussen twee auto’s in Oss is dinsdagochtend vroeg wonder boven wonder niemand gewond geraakt. De auto's botsten op elkaar op de kruising van de Frankenbeemdweg met de John F. Kennedybaan.

Geschreven door Sandra Kagie

Beide wagens zijn zwaar beschadigd. Brokstukken

Volgens een omstander zat in een van de auto’s alleen de bestuurder, in de andere wagen zat een bestuurder met bijrijder. Een inzittende is na het ongeluk dat rond kwart over zes gebeurde in de ambulance nagekeken. Hij of zij hoefde niet voor behandeling naar het ziekenhuis. De weg lag na het ongeluk bezaaid met brokstukken.